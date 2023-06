Casal rabisca parede do Coliseu de Roma e é procurado pela polícia

Um turista rabiscou a parede do Coliseu, na Itália, para homenagear a namorada. Na “homenagem”, o homem deixou a inscrição “Ivan + Hayley 23”. Após o vídeo da ação viralizar nas redes sociais, autoridades italianas tentam encontrar o casal.

No vídeo, o homem sorri, mesmo quando o autor do vídeo o repreende. As imagens foram publicadas nas redes sociais no último sábado, 24.

O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, condenou o ato e considerou o incidente como “gravíssimo, indigno e sinal de grande incivilidade”. O ministro pediu que o responsável seja identificado e punido de acordo com as leis italianas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os turistas podem pegar até cinco anos de prisão, além de receber uma multa de pelo menos 15 mil euros (equivalente a R$78,8 mil).

Maior anfiteatro construído do mundo, o Coliseu está localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. O cartão postal italiano sofre repetidos atos de vandalismo, como pichações e roubo de pedras do monumento, segundo relatos.

Sobre o assunto Atores de ‘Vai na Fé’ dão selinho em festa do elenco da novela

Atriz reclama do nome da filha de Neymar: ‘Bora sugerir outro nome?’

Gkay revela distorção de imagem e detalha retirada de procedimentos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui