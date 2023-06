Argentino faz mais de 30 plásticas para parecer com Ricky Martin

Fã argentino de Ricky Martin faz mais de 30 cirurgias plásticas para ficar parecido com o artista

O ator e apresentador argentino Francisco Mariano Javier Ibanez realizou mais de 30 procedimentos estéticos no rosto para ficar igual ao cantor porto-riquenho Ricky Martin.

Viciado em cirurgias plásticas, o homem afirmou ao portal argentino Ciudad Magazine que deu início aos procedimentos após o acharem semelhante com o dono dos sucessos “Livin’ La Vida Loca” e “Tu recuerdo”.

“Isso começou há muito tempo, quando me disseram que eu tinha 'um ar' de Ricky Martin. Eu levei isso como uma brincadeira, mas comecei a fazer algumas mudanças e a semelhança aumentou. Peguei uma foto dele, percebi que gostava dele e fui em frente”, disse.

Também realizando atividades como coach, Francisco conta que os elogios das pessoas com a sua nova aparência o incentivou a continuar fazendo mais procedimentos estéticos, entre cirurgias plásticas e harmonizações faciais: “Não há nada que me dê mais prazer do que ouvir 'como você é lindo'”.

“Queria me sentir bem, uma pessoa normal. Não queria isso. Eu queria ser outra pessoa, não sei se queria ser necessariamente Ricky Martin, mas sim ser outra pessoa”, concluiu o argentino.

Fã argentino de Ricky Martin faz mais de 30 cirurgias plásticas para ficar parecido com o artista Crédito: Reprodução/Redes Sociais

