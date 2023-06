Gabriela Prioli e Astrid Fontenelle discutem sobre tradições juninas

Uma discussão entre Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli, que foi ao ar no GNT na quarta-feira, 21, viralizou nas redes sociais. O motivo envolve a época de São João e os ritmos musicais brasileiros.

Na cena, a apresentadora Astrid Fontenelle reclama de ter ido recentemente a uma festa junina e, ao invés de escutar forró, teve que ouvir axé. “Não, não dá”, disse.

Logo em seguida, a advogada e professora Gabriela Prioli discordou: “Não dá para você.” Ela continuou: “Isso é parte de um juízo subjetivo seu. O que talvez as pessoas tivessem esperando é justamente o que foi oferecido. A gente precisa tomar cuidado com o que é que o povo quer e não sabe. Senão a gente se coloca no lugar de dirigir o que as pessoas vão consumir através do nosso desejo subjetivo.”

Astrid então pontuou: “A minha opinião não é a opinião de todo mundo, mas é a opinião de muita gente que quer manter a tradição e não quer perder parte da história, sobretudo nordestina tão forte, tão bonita, que movimenta realmente muita coisa.”

Prioli, por sua vez, afirmou que “tanta a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, quando vão fazer um investimento em uma festa estão pensando em retorno”.

Confira a cena completa

