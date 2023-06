Antonia Fontenelle: fala sobre carro popular gera polêmica

Em recente entrevista à Jovem Pan, Antonia Fontenelle foi parar em um dos assuntos mais comentados no Twitter ao refletir sobre o incentivo do governo Lula para a compra de automóveis. A influenciadora afirmou que não deveria ter carros populares, e que os investimentos devem ser voltados aos transportes públicos.

“Não deveria ter carros populares. Deveria investir em transporte público como os países desenvolvidos fazem. Carro popular pra ficar arrebentando com o trânsito? Ninguém vai pra frente nem pra trás. Criem vergonha na cara de vocês. Melhorem o transporte público pra todo mundo andar. Até eu andaria. Todo mundo, entendeu?”, comentou Antonia.

Em seguida, Antonia deu outros motivos para que não se venda esses veículos: “Que carro popular, que nada! As pessoas têm que ter dignidade e ter um carro popular não é ter dignidade, não, gente. Vai ficar sofrendo no trânsito. Porque tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar a prestação do carro. E que pobre, pessoa que ganha um salário mínimo, tem dinheiro pra isso aonde? Vamos parar de devanear, chega! O que tem dentro dessa cabeça de vocês?”, finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Repercussão na internet

Nas redes sociais, os internautas reprovaram as falas da influenciadora: “A última vez que eu chequei, a Antonia Fontenelle não era economista nem assistente social. Que tal ela se preocupar com os problemas dela, em vez de julgar como o povo deve ou não se locomover?”, afirmou um.

“A política de carro popular não é pra trabalhador que ganha 1 salário e sim pra aqueles que ganham bem mais, de 3 ou 4 salários. E esse público não merece ter um carro porque a madame resolveu se preocupar com o transporte público? Ah vá!”, disse outro. “Ah, agora milagrosamente ela se preocupa com pobre? Me poupe”, declarou uma terceira.

Sobre o assunto Antônia Fontenelle é condenada a pagar R$ 100 mil a Felipe e Luccas Neto

Antonia Fontenelle pode ter credenciamento negado para o Carnaval

Antonia Fontenelle critica Janja e gera crise com escola de samba

Antonia Fontenelle diz que Juliette "acusa todo mundo de xenofobia"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui