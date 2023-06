Camilly Victória desabafa após boatos de crise com Xanddy e Carla

Camilly Victória, de 21 anos, fez um desabafo, na noite desta terça-feira, 13, depois de ter virado assunto nas redes sociais. Tudo começou quando o colunista Gabriel Perline, do site IG Gente, divulgou que a primogênita de Xanddy e Carla Perez teria desestabilizado a relação da família após assumir namoro com uma mulher.



Camilly desmentiu a crise na família. "Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com muito amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como eu sou, nem mais nem menos. Sempre deixaram muito claro que me apoiam em tudo", disse.



A filha de Xanddy ainda lamentou ter a vida pessoal e da família expostas. "Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para chamar mais atenção", disse a cantora.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Meus pais me amam, eu amo meus pais, e estamos todos felizes juntinhos cuidando das nossas vidas e não desejando o mal a ninguém. Vocês deveriam fazer o mesmo", finalizou.



O texto foi publicado tanto nas redes sociais de Camilly, quanto de sua mãe Carla Perez. As duas desativaram os comentários na postagem.



Xanddy também se pronunciou sobre o ocorrido. Na segunda-feira, 12, o cantor comemorou 44 anos no show de gravação do EP "Nascendo de Novo", na Arena Daniela Mercury, em Salvador.



"Depois de um dia especial como foi ontem, infelizmente hoje eu e minha família nos deparamos com uma publicação altamente irresponsável, inconsequente e fico me perguntando da onde surge algo tão maldoso?", começou a falar no stories do Instagram.



"Nossos filhos Camilly e Victor são livres, são adultos e qualquer escolha que façam tanto eu, quanto a Carla, estamos aqui para apoiá-los e amá-los. Tenho certeza que é assim que eles se sentem", disse.



O artista ainda mandou um recado para alguns fãs que estão deixando mensagens sobre a suposta falta de apoio e 'misturando' o assunto com religião. "A base aqui na nossa família sempre foi o amor e o respeito, acima de tudo. Então eu jamais teria algum problema por qualquer escolha deles. Quero que eles se sintam apoiados e amados", concluiu.

Sobre o assunto Gêmeas fazem mesversário com tema Scheila Carvalho e Carla Perez

Vem, neném! Xanddy e Carla Perez fazem chá revelação em cima do trio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui