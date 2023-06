Sabrina Sato vive romance com ex-bbb Paulo André, diz colunista

Segundo colunista do UOL, Sabrina Sato e Paulo André estão vivendo um romance leve e sem compromissos

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Sabrina Sato está vivendo um romance com o também ex-bbb Paulo André. A fonte indica que é um “affair leve e sem compromissos” e longe dos holofotes.

O participante do Big Brother Brasil de 2021 já foi visto entrando algumas vezes no condomínio de Sabrina, sempre em direção à cobertura da apresentadora, em São Paulo. Ainda de acordo com o colunista, até mesmo os familiares da apresentadora já o viram por lá.

"Eles estão ficando. Não foi uma única vez, está rolando. Recentemente até pediram para fazer uma foto juntos num evento. Mas era estratégia para despistar, apenas para mostrar que são 'conhecidos'", apontou.

A artista foi procurada duas vezes por Lucas Pasin para comentar o assunto e respondeu negando: “Não existe nada não. Nada mesmo”. Ela não comentou o porquê de Paulo André ter ido a sua casa.

Ainda segundo fontes da coluna, Sabrina não quer que o "affair" se torne público no momento. Primeiro, para que o romance se mantenha leve e sem compromisso, longe dos holofotes, e, segundo, devido à divulgação de seu novo programa com o ex João Vicente. Os fãs gostam dos dois e isso pode ajudar na audiência da atração.



O atleta também foi procurado pelo colunista, porém não retornou o contato.

