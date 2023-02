A Pequena Sereia: live-action recebe novo teaser da Disney; veja

A adaptação em live-action do clássico animado de 1989, “A Pequena Sereia”, recebeu um novo teaser nesta quarta-feira, 15, como parte da celebração de 100 anos dos estúdios Disney. A empresa já havia revelado outra prévia em setembro de 2022.

A protagonista Ariel será interpretada por Halle Bailey. A atriz, conhecida por sua carreira musical ao lado da irmã, Chloe, foi alvo de comentários racistas nas redes sociais após o anúncio de que viveria a sereia.

No teaser, Ariel aparece interagindo com águas-vivas no meio do mar e se aproximando da superfície. Além disso, as primeiras aparições do príncipe Eric (Jonah Hauer-King) e da vilã Úrsula (Melissa McCarthy) são apresentadas ao público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A trilha sonora fica a cargo de Alan Menken, compositor das músicas originais, e Lin-Manuel Miranda (Encanto), responsável por contribuir com novas adições ao enredo.

O filme tem a sua estreia marcada para 26 de maio de 2023, com direção de Rob Marshall (O Retorno de Mary Poppins).

Crianças negras se emocionam ao verem Halle Bailey como A Pequena Sereia; CONFIRA

A Pequena Sereia: confira o teaser do live-action

Além de Halle Bailey, Jonah Hauer-King e Melissa McCarthy (A Espiã que Sabia de Menos), o elenco conta com Jacob Tremblay (Extraordinário), Awkwafina (Podres de Ricos), Daveed Diggs (Snowpiercer) e Javier Bardem (Mãe!).

Confira o teaser direto no YouTube

Tags