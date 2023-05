‘Faustão na Band’ de quarta, 24, começa sem presença do apresentador

O programa ‘Faustão na Band’ desta quarta-feira, 24, iniciou sem a presença do apresentador. A maior parte do programa foi conduzido pelo o filho de Faustão, João Guilherme Silva, e as apresentadoras Anne Lottermann e Carol Mendes. O apresentador, que deve deixar de gravar a atração no dia 31 deste mês, apareceu em poucos momentos durante toda a exibição.

Ainda durante uma dinâmica com um ilusionista junto à plateia, uma mulher foi questionada sobre qual personalidade ela gostaria que aparecesse em sua frente após o truque de mágica, a resposta não foi outra: “O Faustão”. O ilusionista contornou a situação: "Seria óbvio demais, escolhe outra pessoa”.

Saída de Faustão da Band:

A decisão de saída partiu do apresentador após um ano e meio no ar de segunda a sexta-feira. O anúncio aconteceu no último dia 17. A informação foi confirmada pela assessoria da emissora como um “comum acordo”.

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, disse a emissora em nota.

Planos futuros:

Em entrevista ao site Notícias da TV, o apresentador disse que deve “parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado".

O programa vinha sofrendo com baixas audiência no Ibope, o que levou a progressivas mudanças na tentativa de atrair de volta a audiência. Em 2022, a demissão coletiva das bailarinas do programa chamou atenção, por serem uma das partes mais reconhecíveis da identidade do programa. Outra mudança mais recente foi o fim do quadro "Videocassetadas", encerrado em fevereiro deste ano.

