Mulher é presa após acorrentar namorado para evitar possível traição na Argentina

Um homem foi resgatado na cidade de La Plata, na Argentina, depois de ser acorrentado pela ex-namorada que estava com ciúmes e com medo de ser traída. A mulher, de 30 anos, aprisionou o jovem, de 29 anos, com medo de que ele a trocasse por uma outra pessoa na vizinhança.

A polícia da Argentina resgatou o homem após o homem que estava acorrentado conseguir ligar para um amigo. Ele conseguiu telefonar para pedir ajuda depois de pegar o celular da namorada escondido.

Mulher acorrenta namorado por ter medo de ser traída, na Argentina

O casal estava em um relacionamento há seis meses. O caso aconteceu nesse sábado, 13, e começou a viralizar nas redes sociais nesta semana. As identidades das pessoas envolvidas não foram divulgadas visando a preservação da imagem da vítima.

Segundo o portal El País, os guardas encontraram o rapaz com ferimentos leves e acorrentado em um cômodo da residência. A agressora foi presa e autuada por sequestro.

À polícia, o homem revelou que o relacionamento começou a se desgastar depois que a mulher impôs “toque de recolher” para ele.



