Rihanna e A$AP Rocky celebram 1 ano do filho com bolo de dinheiro

Depois de revelar o nome do primeiro filho, Rihanna e A$AP Rocky celebraram o aniversário de um ano de RZA Athelston Mayers no último sábado, 13. O rapper compartilhou um registro intimista com a família para celebrar.

Na legenda da publicação, A$AP Rocky escreveu: "Feliz primeiro aniversário para o meu primogênito". Na publicação, diversas fotos e vídeos mostravam a família unida.

Ainda que Rihanna não tenha compartilhado com os seguidores o aniversário do filho, um vídeo do momento do "parabéns" circulou nas redes sociais no domingo, 14. No vídeo, o pequeno aparece sorridente enquanto bate palmas em cima de um bolo com formato de várias notas de dólares.

Rihanna e Asap Rocky revelam nome do primeiro filho



Nomeado RZA Athelson Mayers, o filho de Rihanna e A$AP Rocky é uma homenagem a Robert Diggs, o RZA, líder do grupo de hip hop Wu-Tang Clan.

Formado por RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U- God, Masta Killa e Ol 'Dirty Bastard, o Wu-Tang Clan surgiu em 1989 e até então é considerada uma das principais referências do gênero musical.

Segundo informações do Daily Mail, o nome do meio do filho do casal, “Athelson”, vem do do rapper A$AP Rocky, o pai da criança.



Rihanna: carreira e maternidade

Agora empresária no ramo da beleza, a cantora teve que aprender a conciliar a carreira com a maternidade.

“Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. E oh, meu Deus, esses primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse", descreve a cantora sobre a experiência dos primeiros dias sendo mãe.

"Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Cara, você é um zumbi na maior parte”, relata Rihanna para a Vogue.

