Cauã Reymond está em Fortaleza e posta vídeos correndo na praia

Conhecido por papéis de galã em novelas da TV Globo, Cauã Reymond, de 42 anos, desembarcou em Fortaleza. Nas redes sociais, o ator publicou um story chegando ao hotel na noite desta terça-feira, 10.

Em outras postagens, ele aparece correndo sozinho em uma praia da capital cearense e faz fotos "sensualizando" no espelho do elevador do hotel que está hospedado.



Em agosto do ano passado, o artista esteve na Capital para a pré-estreia do longa-metragem "A Viagem de Pedro". Dirigido por Laís Bodanzky, o filme histórico retrata a intimidade de Dom Pedro I, interpretado por Cauã. Na ocasião, ele compareceu em evento no Cineteatro São Luiz, no Centro, e circulou pela Cidade, incluindo visita à rádio O POVO CBN, onde concedeu entrevista.

Recentemente, o ator interpretou gêmeos Christofer e Christian na novela "das nove" de Lícia Manzo "Um Lugar ao Sol". A trama conta a história dos irmãos após a perda da mãe no parto. Os dois são separados prestes a completar um ano de idade pois o pai não tem condição de criá-los, então decidem abandonar os dois em um orfanato.

Em junho de 2022, Cauã falou em entrevista para o podcast “Podpah” sobre um beijo entre ele e a atriz Fernanda Montenegro: “Rolou uma cena em que eu estava sentado e a Fernanda sentava, ficava atrás de mim. A Vera (Holtz) entrava, e elas conversavam. Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso só de ouvir a voz da Fernanda”.

De acordo com ele, o autor da telenovela, Silvio de Abreu, já havia dito que ele ficaria com a atriz. “Silvio de Abreu, que foi um super padrinho na minha carreira toda, chegou para mim e disse que ia me dar um presente. Ele disse que eu ia ficar com a Fernanda Montenegro. Mas pensei que ia fazer muito mal”, recordou.

