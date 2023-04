Túnel do Amor estreia segunda temporada; horário e onde assistir

Essa é a segunda temporada do programa e, desta vez, o Túnel do Amor estará sob comando solo da ex-bbb Ana Clara. Veja horário e onde assistir

Sucesso nas redes sociais e nas telinhas como apresentadora do BBB - A Eliminação, a carioca e ex-bbb Ana Clara Lima irá comandar a segunda temporada de Túnel do Amor.

O reality estreia nesta quarta-feira, dia 26 de abril (26/04). Essa é a primeira vez que Ana Clara assume a apresentação de um programa sozinha.

Túnel do Amor: dinâmica do reality show

No reality, 10 duplas de amigos vão encarar a tarefa de serem divididas em duas casas com o objetivo de escolher o crush ideal para seu respectivo parceiro.

Essa é a segunda temporada do programa e, desta vez, o túnel vai estar ainda mais imprevisível, trazendo novas dinâmicas, dates em momentos inesperados e muitas surpresas para os participantes.



Túnel do Amor: confira horário e onde assistir

O reality com os amigos vai ao ar de segunda a sexta-feira às 22 horas (horário de Brasília). É possível assistir no canal da Multishow e também estará disponível na Globoplay.

Túnel do Amor: Ana Clara como apresentadora

A ruiva, que participou da 18ª edição do Big Brother Brasil, assumiu a tarefa de apresentar desde então a entrevista com os eliminados.

Agora, a ruiva estreia a segunda temporada de "Túnel do Amor" na tela do Multishow e também para todos os assinantes do Globoplay.

