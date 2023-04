Casamento de Mirela Janis e Yugnir terá show de Wesley Safadão

Está marcada para o dia 10 de maio, a cerimônia e a festa de casamento de Mirela Janis e Yugnir. Os eventos acontecem na maior casa de shows da Paraíba, a Domus Hall - local em que o noivo é sócio e conta com a presença de 350 convidados. Entre eles, diversas celebridades, como a madrinha mais que especial, Adriane Galisteu e seu marido Alexandre Iódice. Adriane, inclusive fez parte do pedido do noivado, no reality Power Couple Brasil.

Para completar a lista dos padrinhos e madrinhas, os noivos convidaram também os influenciadores Marina Ferrari e Lucas Albert, Rafael Cunha e Débora Cunha, Pamela Drudi e Fernando, Ale Oliveira e Jade Azevedo, além de Elana Valenaria e Flavio Braga, donos do Central da Fama, Raphael e Marco Junior, donos da página Choquei, Iran Ângelo e Ian Ângelo, empresária e filho do jogador Hulk, Rey Costa e Clara Teixeira, entre outros.

O casamento conta ainda com shows de Wesley Safadão e Felipe Amorim, entre outras atrações.

Uma história de amor

O casal se conheceu no final de 2018, mas começaram a sair apenas em 2019. Posteriormente, Mirela foi convidada para participar do reality show “De Férias Com Ex Brasil Celebs”. Ao sair da casa e perceber que estava apaixonada por Yugnir, foi atrás do empresário, dando início ao namoro. Em 2021, participaram do reality “Power Couple Brasil”. Nesta edição o paraibano fez uma surpresa e pediu a mão de Mirela, no dia do aniversário da amada.

Em janeiro deste ano, na “Festa do Gelo” - grande evento que comemora o aniversário de Yugnir - o rapaz decidiu fazer mais uma surpresa e marcar a tão esperada data do casamento. Anunciada através das redes sociais, para todo o País e os quase 10 milhões de seguidores que os acompanham, o casal promete um casamento inesquecível e confirmam que já estão na correria para os preparativos finais.

“Nunca imaginei que fosse tão difícil escolher um vestido”

A cerimônia contará com uma decoração do clássico ao moderno. “As pessoas irão se surpreender com minhas escolhas, porque no meio do caminho descobri que sou uma noiva clássica” diz Mirela. Com a ajuda do renomado decorador Eider Santos, o ambiente será totalmente transformado para o casamento com direito a cores pastéis, tons mais claros, muitos arranjos e orquídeas.

Sobre as alianças, ainda é uma surpresa do Yugnir, mas o noivo garante que será deslumbrante. “Estou indo atrás de cada detalhe para trazer uma aliança que tenho certeza que a Mirela vai se encantar”. E falando em detalhes: Mirela escolheu o famoso e renomado estilista Paulo Dolce para o vestido que é avaliado em R$200 mil e terá aplicação de pedras swarovski. “Nunca imaginei que fosse tão difícil escolher um vestido”, brincou.

“Sempre sonhei com esse momento. Mesmo com tudo que já passamos, nós nunca desistimos um do outro. Lutamos muito para ficarmos juntos, acertando, errando, recebendo hates e críticas”, desabafa a noiva. “É uma promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Estamos muito ansiosos e sonhando com o grande dia, tenho certeza que ficará para sempre guardado em nossas memórias e de todos que estarão presentes”, finaliza Yugnir.

