Giovanna Antonelli deixa Globo após 23 anos na emissora

Sucesso com vários personagens icônicos na história das novelas da emissora, Giovanna Antonelli deixará a Rede Globo após 23 anos. Ao fim das gravações da novela "Travessia", da Glória Perez, a atriz não terá mais contrato fixo, o que segue o novo modelo de contratação do canal.

Com o término do contrato, Giovanna já tem propostas para trabalhar em uma nova novela da plataforma de Streaming HBO e também de outros concorrentes. As informações são do colunista do UOL, Lucas Pasin.

A assessoria da artista confirmou o término do contrato, mas afirmou que ainda não há novos acordos fechados. "O contrato fixo da Giovanna com a Globo já acabou, não é novidade. Inclusive em 'Travessia' já estamos com esse modelo de contrato por projeto. A Giovanna, com o tamanho que tem, está recebendo muitas propostas de alguns streamings, mas não temos nada fechado. Além disso, ela está muito focada em sua carreira de empreendedora e fazendo palestras pelo Brasil inteiro", explica a assessoria por meio de nota.



