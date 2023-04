Manoel Soares não aparece no Encontro e gera climão na web

A cena de Patrícia Poeta passando na frente de Manoel Soares durante o programa Encontro desta segunda-feira, 3, gerou uma repercussão tamanha nas redes sociais. A apresentadora foi duramente criticada na web.

Já nesta terça-feira, 4, o jornalista não apareceu para o programa, deixando um climão nas redes sociais. O sumiço do apresentador gerou uma curiosidade entre os telespectadores, que esperavam observar um possível constrangimento na programação.

Leia Também | Patrícia Poeta se desculpa após cortar Manoel Soares no Encontro



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, desde o dia 13 de março, Manoel faz parte do Papo de Segunda, do canal GNT. O programa é gravado no Rio de Janeiro, enquanto o Encontro é feito em São Paulo. A ponte-área não daria tempo do jornalista estar na Globo às terças-feiras.

Mas muitos seguidores entenderam que o sumiço foi por causa do climão causado no programa no dia anterior.

Uma emissora que fala tanto sobre antirracismo e aceita situações recorrentes em que Patrícia Poeta nitidamente constrange o Manoel Soares.



Nós precisamos exigir que ele seja tratado com o mínimo de respeito e profissionalismo. Sabemos que o comportamento da Patrícia tem nome:… pic.twitter.com/FpIVk3Bjnb — Tainá de Paula CPX(@tainadepaularj) April 3, 2023

-

se o Manoel Soares fizesse 5% do que a Patrícia faz com ele já teria sido demitido por justa causa — Jesus (@YuriMarcal) April 3, 2023

-

Não é vitimismo o Preto sofre mesmo. Da impressão que Patrícia Poeta faz a programação obrigada com o Manoel Soares. Ela faz questão de mostrar que o programa é dela! Alô @tvglobo coloca ela pra ser repórter, deixa o Manoel Soares ser apresentador! Abcs @ManoelSoares_ pic.twitter.com/LENgze5wpZ — Igor Conceição (@igorconceicao) April 3, 2023

Sobre o assunto Prime Video contrata Cléber Machado para narrar Copa do Brasil

Xuxa sobre Caravana das Drags: 'Sempre fui um pouquinho drag'

Boca Rosa anuncia saída das redes sociais para fazer cirurgia

Tamy Contro anuncia fim do casamento com Projota durante gravidez

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags