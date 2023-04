Virgínia responde fala de Evaristo Costa sobre maternidade: "Dói"

A influenciadora digital Virgínia Fonseca se pronunciou em seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 5, após a repercussão de um comentário polêmico do jornalista Evaristo Costa sobre sua postura como mãe. Ao comentar um vídeo no qual Maria Alice, filha da influencer, prefere ficar com a babá ao tomar vacina, o ex-apresentador da TV Globo afirmou: “Já ouviram falar: ‘mãe é quem cria’?”.

A fala, porém, incomodou Virgínia. “Já acordo assim… Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe… Com certeza não deve ter uma para estar falando uma m*rda dessa!”, disse. Ela postou uma sequência de stories com mais desabafos.

Sobre o assunto Arthur Aguiar e Rafaela Porto deixam de se seguir no Instagram

Manoel Soares não aparece no Encontro e gera climão na web

Xuxa sobre Caravana das Drags: 'Sempre fui um pouquinho drag'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, eu tenho babás porque eu trabalho e gosto de trabalhar para conquistar minhas coisas sem depender de ninguém, para dar a vida que pessoas que eu amo merecem!”, enfatizou.

Ela também explicou o motivo de a filha, Maria Alice, ter “fugido” do seu colo para ir para a babá. Segundo Virgínia, a criança sabia que, se continuasse em seu colo, tomaria a vacina, então tentou sair para não recebê-la. “Já me cobro tanto nesse papel de mãe, para vir comentários assim de pessoas sábias (pelo menos achei que fosse). Muito triste isso, estou realmente mal”, disse.

"Eu tenho 23 anos, amanhã completo 24. Eu só vivo para minha família e para o meu trabalho, para ter que aguentar que 'mãe é quem cria' porque minhas filhas têm babás? O tanto de mulher que trabalha e deixa os filhos com outras pessoas, todas essas mães não são mães? Eu não concordo com o que ele disse. Vocês não têm noção do quanto dói ler isso. Só quem é mãe sabe como é difícil não se cobrar, e agora ver a internet toda me diminuir como mãe machuca muito", pontuou.

VEJA: Evaristo Costa pede desculpas para Virgínia e Zé Felipe após dizer que quem cuida das filhas do casal são as babás: “Dei um Google e descobri o quanto vocês já são duramente criticados por isso.” pic.twitter.com/04lO6Dv9HY — CHOQUEI (@choquei) April 5, 2023

Evaristo Costa pede desculpas a Virgínia

Com a repercussão do caso, Evaristo Costa publicou um pedido de desculpas a Virgínia e a Zé Felipe, seu marido. “Dei um ‘Google’ e descobri o quanto vocês já são duramente criticados por isso. Toquei em uma ferida que não deveria sem conhecimento. Quem sou eu - ou quem somos nós - para julgar as escolhas de cada um, principalmente em relação à criação dos próprios filhos?”, disse o jornalista.

Ele continuou: "Os sites de fofoca se aproveitaram disso para inflar ainda mais o assunto justamente para ver o circo pegar fogo. Ataques não fazem parte da minha índole. Minha intenção não foi ofendê-los. Como notei que ofendi, peço desculpas”.



Sobre o assunto Arthur Aguiar e Rafaela Porto deixam de se seguir no Instagram

Manoel Soares não aparece no Encontro e gera climão na web

Xuxa sobre Caravana das Drags: 'Sempre fui um pouquinho drag'

Anitta 30 anos: confira 30 curiosidades sobre a cantora

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags