Boca Rosa anuncia saída das redes sociais para fazer cirurgia

A informação foi anunciada em um vídeo no perfil do Instagram da influente. Na publicação, ela detalha os motivos que a levaram a tomar essa decisão

A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, vai passar um mês fora das redes sociais para fazer uma cirurgia de retirada das amígdalas. A informação foi anunciada em um vídeo no perfil dela no Instagram, no qual ela explica a necessidade de passar pelo procedimento e a vontade de tirar férias após 12 anos sem descanso da internet.

No vídeo ela começa dizendo: “Pela primeira vez na vida, depois de 12 anos trabalhando nessa internet, irei tirar um mês de férias”.

Boca Rosa detalhou ainda que “sonha” com essa cirurgia pois o problema na garganta já lhe trouxe "uma série de problemas" de saúde. Um dos motivos que a motivou a tomar essa decisão, segundo ela, foi a recente internação por conta da amigdalite de repetição que possui.

Com 18 milhões de seguidores apenas no Instagram, a influenciadora avisou que iria tirar todas as redes sociais de seu celular para que pudesse, realmente, descansar. "Essa pausa será importantíssima, mas para que eu não trabalhe e realmente descanse, eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Totalmente off-line".

"Isso requer coragem e planejamento, claro. Esse ano eu prometi que ia respeitar mais o tempo do meu corpo, da minha mente e minha saúde mental", justificou Boca Rosa. "Os números são importantes, mas o grande desafio é justamente que eu não me sinta refém deles".

Apesar das férias forçadas, Bianca Andrade informou que deixou uma série de conteúdos prontos, que serão compartilhados por sua equipe nas próximas semanas, assim como fez ao participar do "BBB 20".



Veja o vídeo completo

