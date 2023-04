BBB 23: Distância da Prova do Líder daria para ir à Paracuru a pé

Distância caminhada por Aline Wirley e Ricardo Alface durante Prova do Líder do BBB 23 daria para ir a pé da Praça do Ferreira, em Fortaleza, até a Praia das Almas, em Paracuru

Após 17 horas e 27 minutos de duração, a Prova do Líder da semana deu à Aline Wirley a coroa da 12ª liderança no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23).

Na prova de resistência que teve início na quinta-feira, 30, os participantes tiveram que ficar em uma plataforma giratória, caminhando para se manter no mesmo local e apertando um botão pelo máximo de tempo possível.

Concluída no final da tarde desta sexta-feira, 31, a disputa final ficou entre Aline e Ricardo. Conhecido como Alface, o confinado desmaiou e foi atendido ainda na plataforma, entregando à ex-Rouge a liderança da semana no BBB 23.

O tempo percorrido pelos dois participantes daria para ir a pé da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, até a Praia das Almas, em Paracuru, no litoral oeste do Estado.

Seguindo pela BR-222, os participantes do BBB 23 caminhariam 86,5 km, totalizando 17 horas e 36 minutos, até chegar na praia.

Durante o trajeto da Praça do Ferreira até a Praia das Almas, os brothers passariam por Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e pelo município de São Gonçalo do Amarante.

Distância caminhada por Aline Wirley e Ricardo Alface durante Prova do Líder do BBB 23 daria para ir a pé da Praça do Ferreira, em Fortaleza, até a Praia das Almas, em Paracuru (Foto: Reprodução/Google)



