Bianca 'Boca Rosa' anuncia patrocínio à categoria de base do vôlei do Corinthians

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, popularmente conhecida como Boca Rosa, anunciou em suas redes sociais que irá patrocinar os times de base do vôlei feminino do Corinthians. Ela é dona da marca Boca Rosa Beauty.

"É com muito orgulho que compartilho com vocês essa meta e propósito nosso: participar de projetos e ações que mudam vidas e trazem oportunidades", comentou a profissional em suas redes sociais.

"O esporte é um espaço transformador e que tem o poder de criar uma nova realidade. O vôlei é uma modalidade coletiva, de apoio, e de suporte entre as atletas, isso não poderia ser mais a nossa cara. Afinal, não tem nada mais poderoso do que uma mulher apoiando outra", complementou.

Ela publicou um vídeo com a iniciativa, vestindo uma camisa do Corinthians, agora com o patrocínio Boca Rosa Beauty. As atletas não sabiam e foram surpreendidas não só com o patrocínio, mas com a entrega dos famosos kits de maquiagem da influenciadora.

"Essa experiência de estar com elas e anunciar essa parceria foi INCRÍVEL! Foram momentos especiais que ficarão guardados na memória e no nosso coração. Obrigada, meninas! Vamos fazer um trabalho lindo juntas!", finalizou.

Informações sobre valores e ações não foram divulgados entre as partes. O Timão divulgou a nova parceria em suas redes sociais.

"Com muito orgulho e gratidão, informamos que nossa nova patrocinadora foi apresentada em evento na tarde de ontem (quarta) no minginásio do clube", escreveu o Instagram dedicado à modalidade do time.

