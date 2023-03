Neymar tem conta no Twitter hackeada nesta terça, 28

O perfil de Neymar e Rafaella, irmã do atleta, no Twitter foram invadidos por hacker nesta terça-feira, 28

Neymar teve seu perfil com mais de 61 milhões de seguidores no Twitter hackeado nesta terça-feira, 28 de março. O invasor escreveu uma série de mensagens aleatórias através da conta do jogador brasileiro.

A equipe de Neymar confirmou a invasão. O perfil da irmã do atleta, Rafaella, também foi hackeado e o responsável usou a conta para escrever uma declaração para a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar. "Te amo @brunamarquezine", declarou na conta de Rafaella.

“Não fui eu que postei aquelas coisas. Tudo mentira. Eu nem tenho o aplicativo no meu celular”, declarou a irmã de Neymar através do Instagram.

O hacker se identificou como zestyx64 e já invadiu perfis de outros jogadores, como Everton Ribeiro, Diego Ribas e Rodinei.

