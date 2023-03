Daniel Radcliffe e Erin Darke estão aguardando o primeiro filho

A notícia foi dada pelo jornal britânico The Sun e confirmada por uma representante de Erin

O astro de Harry Potter, Daniel Radcliffe, está esperando o primeiro filho com a namorada Erin Darke. A informação foi publicada neste sábado, 25, pelo jornal britânico The Sun. Um representante de Erin confirmou a informação.

Segundo uma fonte próxima do casal, Daniel está muito feliz: “Daniel está tão animado por ser pai. Seu relacionamento com Erin é realmente especial, e todos acham que serão pais incríveis. Eles guardaram segredo até agora, mas ela não pode mais esconder sua barriga".

O casal se conheceu nas gravações do filme Kill Your Darlings, de 2012.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora tenha sido algo privado por bastante tempo, Daniel comentou em entrevista sobre o momento que se conheceram. “Será uma história incrível para contar aos nossos filhos um dia por causa do que nossos personagens fazem uns com os outros. Nossos personagens estão se encontrando e flertando um com o outro, então há esse tipo de doce registro de nós apenas nos conhecendo e flertando", disse ele na ocasião.

O longa concentra-se nos tempos de faculdade de alguns dos primeiros membros da Geração Beat, mostrando seus anseios, primeiras interações, e um assassinato chocante que ocorreu no período.

O filme foi lançado com distribuição limitada nos cinemas dos Estados Unidos em 16 de outubro de 2013, com diversas datas de estreia em outros países agendadas para os meses subsequentes. Daniel interpreta Allen Ginsberg, e Erin é Gwendolyn.

Sobre o assunto Hailey Bieber agradece a Selena por pedir fim da onda de ódio

Gêmeas fazem mesversário com tema Scheila Carvalho e Carla Perez

Leo Santana: gravadora mandou apagar vídeo de 'Zona de Perigo'

Filha de Sofia Coppola recebe castigo por tentar fretar helicóptero

Tags