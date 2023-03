Conheça Átila Ângelo, influenciador digital de Limoeiro do Norte

Com um milhão de seguidores no Tiktok, onde também acumula quase 14 milhões de curtidas, Átila Ângelo faz sucesso nas redes sociais com vídeos bem humorados. O influenciador, de 20 anos, é natural de Limoeiro do Norte e tem origem simples, com história que atravessa carências financeiras.

Átila sempre teve uma vida difícil. Ele, a mãe e a irmã, de 15 anos, são do interior do Ceará e sobreviviam com o dinheiro da pensão de 200 reais que o pai pagava para os dois filhos, além do Bolsa Família e do dinheiro de faxinas que a matriarca fazia.

No entanto, para vencer as dificuldades financeiras, Átila fez o que sempre teve destaque para ganhar dinheiro: arte. Por meio de vídeos na internet brincando e performando, ele virou o "chefe da família".

"Eu comecei a minha vida artística com oito anos, fazendo apresentações na escola, na igreja, em peças de teatro, grupo de dança... Eu sempre me insinuei. Gostava de participar em tudo que era de arte, de alegria, de humor, de levar entretenimento", conta o influenciador.

Em sequência, ele narra: "Quando eu fiz 12 anos, criei um canal no YouTube onde eu me vestia de mulher com maquiagem de criança. Eu fazia vídeos imitando mãe, professora, fazia paródia de várias músicas... Inclusive, teve algumas que até viralizaram, mas eu apaguei o canal porque minha mãe já suspeitava que eu era homossexual e não aprovaria eu vestido de mulher".

Problemas familiares

Átila também conta que sua vida sempre foi muito difícil. Sua mãe adoeceu, teve depressão e surtos psicológicos, e ele quem cuidava. "E esses vídeos que eu fazia que me motivavam. Nas horas vagas, para fugir de tudo que estava acontecendo, eu fazia vídeo", destaca.

"Eu participei de grupo de ginástica, trabalhei com meu pai pra ganhar um dinheirinho e ajudar em casa. Sempre foi só eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha quatro anos de idade, minha irmã ainda era bebê. Ficamos sozinhos e eu trabalhava para ter meu dinheirinho", conta o influenciador.

O jovem, que trabalhou maquiando crianças em festa de aniversário, teve que parar as atividades devido a pandemia de covid-19. Com a mãe piorando seu estado de saúde, sua família passou por mais necessidades financeiras.

Foi então que ele mudou-se com sua irmã e sobreviveu com uma pensão de R$200 de seu pai e o dinheiro do bolsa família. Ele alugou um apartamento em sua cidade por R$250 e buscou trabalhos para pagar as contas.

"Eu fazia bicos de palhaço pra tentar pagar as contas até que consegui um emprego em uma loja. Eu trabalhava gerando conteúdo pra essa loja, vídeos de humor usando as peças. Foi aí que eu passei a criar conteúdo para o meu Instagram também e a galera foi gostando", ressalta.

A irmã de Átila, que passou a morar sozinha com ele, engravidou nesse período, aos 13 anos. Com mais contas para pagar, foi o sobrinho do influenciador que, participando de seus vídeos, o ajudou a viralizar nas redes sociais e ganhar mais dinheiro consequentemente.

Sucesso nas redes sociais

Após superar algumas dificuldades, Átila Ângelo comemora o seu sucesso. O jovem ganhou visibilidade nas redes sociais e já foi "notado" por muitas celebridades digitais e "páginas de memes" que aumentaram a sua visibilidade.

"Eu tenho certeza que o que me fez chegar até aqui, mudar a minha vida, a vida da minha família foi a minha persistência. Eu sempre quis ser uma pessoa conhecida, famosa e quis levar alegria pra todo mundo. Onde eu chegava e onde eu chego ainda hoje, trato todo mundo muito bem, porque eu sei que a vida das pessoas já é difícil, que nem a minha foi e ainda é. Por isso, eu tento arrancar um sorriso das pessoas e isso me deixa muito feliz, muito feliz. É com isso que eu vivo hoje", comemora.

