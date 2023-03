MC Pipokinha se desculpa com professores após ter shows cancelados

Após debochar sobre salário de professores, a cantora MC Pipokinha se pronunciou e pediu desculpas nesta quinta, 16, sobre o ocorrido por meio de seu Instagram. A funkeira teve cerca de sete shows cancelados depois de ofender a classe profissional e disse ter sido mal interpretada.

"Se eles (professores) se sentiram ofendidos comigo, queria pedir desculpas. Eu estava sofrendo muitos ataques que não chegaram à mídia e, no calor da emoção, acabei falando aquilo mesmo. Mas em nenhum momento quis ofender os professores e, se eles se sentiram ofendidos, peço desculpas, pois não foi a minha intenção", declarou a funkeira.

MC Pipokinha ataca professores; entenda a polêmica

Tudo começou no início deste mês, quando Pipokinha deu um conselho a uma fã que disse ter brigado com sua professora. "Coitada, deixa ela. Meu show tá R$ 70 mil, 30 minutos em cima do palco eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil pra ser professora às vezes. Tem que estudar muito", aconselhou ela para sua fã.

