MC Pipokinha é cortada de festival após ataque a professores

O Spotted Festival anunciou nesta quinta-feira, 9, que cortou a participação da artista MC Pipokinha do evento que está programado para acontecer no dia 5 de agosto em Natal, Rio Grande do Norte. A decisão aconteceu após cantora debochar de professores.

Por meio de uma nota no Instagram, o festival explicou o cancelamento do show de Pipokinha, alegando que não vão "compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso".

"Das últimas semanas pra cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora e no dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores", diz nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a nota completa do Spotted Festival sobre MC Pipokinha:

Nota de cancelamento de MC Pipokinha no Festival Spotted (Foto: Reprodução/Instagram @spottedfestival)



Em entrevista ao G1, o idealizador do evento, Rodrigo Machado, explicou a decisão de cancelar o show de Pipokinha: "Esta semana ela fez uma declaração absurda sobre professores e isso foi o limite, pois nos afeta diretamente. Somos um evento que nasceu a partir de uma iniciativa realizada na UFRN, uma das melhores universidades federais do país".

O que MC Pipokinha disse dos professores?

MC Pipokinha virou alvo de críticas no nesta segunda-feira, 6, por debochar de professores. O caso aconteceu após um internauta comentar no Instagram que tinha brigado com uma educadora para defender a cantora.

Ao responder o seguidor, Mc Pipokinha zombou da profissional. "Tadinha dela, já é professora. Ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque ouvir desaforo dos filhos dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora", zombou.

Em seguida, a cantora pediu para o fã não discutir com a professora para não ser prejudicado na escola. “Não discute não, que ela pode descontar a raiva em você mandando fazer vários trabalhos e te reprovando”, declarou Pipokinha.

LEIA TAMBÉM MC Pipokinha: cantora é criticada por vídeo de sexo oral

A cantora ainda debochou do salário dos profissionais, afirmando que recebe R$ 70 mil por 30 minutos de show, enquanto a professora "não recebe nem R$ 5 mil".

Confira o vídeo:



Mc Pipokinha entra em mais uma polêmica ao debochar da profissão e do salário dos professores:



“Tadinha dela, já é professora… meu baile tá R$70 mil em 30 minutos de palco, ela não ganha nem R$5 mil. pic.twitter.com/KDjlZ4ezO5 — POPTime (@siteptbr) March 7, 2023

Sobre o assunto Quem é MC Pipokinha: polêmicas, proibidões e sucesso no TikTok

MC Pipokinha debocha da profissão e salário de professores

MC Pipokinha: cantora é criticada por vídeo de sexo oral

MC Pipokinha: proibidões, danças picantes e 1 milhão de ouvintes

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags