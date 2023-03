MC Pipokinha recebe conselho de Inês Brasil: 'Perfeito é Deus'

Após diversas polêmicas envolvendo o nome de MC Pipokinha, a artista se encontrou com a influenciadora digital Inês Brasil para receber conselhos de vida e de carreira. Com lições cristãs, Pipokinha foi orientada a pedir desculpas pelos erros e louvar a Deus.

O encontro foi registrado em vídeo. A gravação mostra as duas celebridades da internet conversando no camarim de um evento em que se apresentaram juntas: “Conta comigo. Todo mundo quer vencer, só que o demônio quer derrubar a gente. Ai o que tu tem que fazer? Orai e vigiai”, disse Inês.

“Não tem esse negócio do professor, do gatinho, fala assim: ‘Gente, errei, mas me perdoem em nome de Deus. Me desculpa’. Siga em frente e vão te ver de pé com a vitória”, continuou a influenciadora. Pipokinha respondeu e a abraçou: "Minha humildade é o que vale. Eu vou pedir desculpas quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada!".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira o encontro de Inês Brasil e MC Pipokinha

VEJA: Inês Brasil encontra Mc Pipokinha e aconselha a cantora. pic.twitter.com/Ra17K7HLWJ — CHOQUEI (@choquei) March 13, 2023

Quem é MC Pipokinha?

Nascida na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, Doroth Helena De Sousa Alves mora em São Paulo e escolheu como nome artístico MC Pipokinha. Seu sucesso é uma marca da ascensão do estilo "mandelão", que tem como características o vocal agressivo ao som das batidas estouradas do funk de rua.

As faixas mais conhecidas da artista são "Bota na Pipokinha", "Eu sou a MC Pipokinha" e "Tira as crianças da sala".

não sério mesmo o show da mc pipokinha deve ser mt avassalador life-changing como q pode pic.twitter.com/4dxOwNa4dh — meu nome é gal (@pdro_maia) December 22, 2022

MC Pipokinha: proibidões e danças ousadas

Shows de uma cantora com dançarinos fazendo performances quentes diante do público têm viralizado nas redes sociais pela agressividade sensual das performances. A artista por trás desses eventos é a MC Pipokinha, catarinense de 24 anos.

MC Pipokinha canta hits “proibidões”- estilo de funk conhecido por abordar o cotidiano das favelas e o tráfico de drogas - e tem dançarinos que usam coleira e fazem dinâmicas com o público de seus shows. Os registros dos eventos da artista têm chamado muita atenção na internet e ela garante que todas as participações das performances são voluntárias.

MC Pipokinha: cantora é criticada por vídeo de sexo oral

No início do mês de março, MC Pipokinha apareceu em um vídeo recebendo sexo oral de uma fã. A atitude que chocou vários internautas que acreditaram que as imagens foram feitas em cima do palco. No entanto, o vídeo foi gravado, supostamente, em uma casa de swing para maiores de 18 anos.

A artista já tinha reclamado, também durante uma apresentação, que não estaria aguentando tantas críticas e apenas estava trabalhando como qualquer outra pessoa.

"Eu vendo as coisas da Mc Pipokinha e me perguntando como tem gente que paga para ver essa coisa sem talento e que apela para vulgaridade, brasileiro precisa ser estudado", comentou um internauta. "Tudo o que eu vejo sobre essa menina é contra a minha vontade", disparou outro. "Ela é dona do corpo dela e pode fazer o que quiser em cima do palco", defendeu outra.

Mc Pipokinha debocha do salário de professores

Na última segunda-feira, 7, MC Pipokinha se envolveu em mais uma polêmica ao debochar do salário dos professores. Ao responder o seguidor, Mc Pipokinha zombou da profissional. "Tadinha dela, já é professora. Ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque ouvir desaforo dos filhos dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora", zombou.

Em seguida, a cantora pediu para o fã não discutir com a professora para não ser prejudicado na escola. “Não discute não, que ela pode descontar a raiva em você mandando fazer vários trabalhos e te reprovando”, declarou Pipokinha.

Confira o vídeo do momento:

Mc Pipokinha entra em mais uma polêmica ao debochar da profissão e do salário dos professores:



“Tadinha dela, já é professora… meu baile tá R$70 mil em 30 minutos de palco, ela não ganha nem R$5 mil. pic.twitter.com/KDjlZ4ezO5 — POPTime (@siteptbr) March 7, 2023

MC Pipokinha: dançarino derruba fã com chute

No início de janeiro, um show de MC Pipokinha ganhou muita visibilidade após um de seus dançarinos ter dado um chute acidental em uma fã que estava no palco. A artista lamentou o ocorrido em seu Instagram.

A vítima logo foi atendida e ficou bem, mas o acidente deste show foi o responsável pela artista ganhar destaque nas redes sociais pelas polêmicas e curiosidades.

Confira vídeo do show em questão:

MC Pipokinha: bloqueada pelo Instagram

A conta do Instagram de MC Pipokinha (@pipokinhareal) foi derrubada em setembro de 2022 por violar as "diretrizes da comunidade sobre propostas de cunho sexual". Seu perfil compartilhava vídeos sexuais de dinâmicas que aconteciam em seus shows.

A cantora entrou na Justiça de São Paulo com um pedido de multa por danos morais no valor de R$90 mil ao Facebook, dono do Instagram. O pedido foi negado.

Como solução aos seus mais de 510 mil seguidores perdidos na conta antiga, MC Pipokinha criou uma conta secundária (@pihrainha), onde já alcançou quase 700 mil seguidores e teve o perfil verificado.

Sobre o assunto Craque Neto critica MC Pipokinha por fala sobre professores: "Jamais te contrataria"

MC Pipokinha é cortada de festival após ataque a professores

Quem é MC Pipokinha: polêmicas, proibidões e sucesso no TikTok

MC Pipokinha debocha da profissão e salário de professores

MC Pipokinha: cantora é criticada por vídeo de sexo oral

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags