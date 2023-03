Craque Neto critica MC Pipokinha por fala sobre professores: "Jamais te contrataria"

Durante o programa Os Donos da Bola, da emissora Band, dessa sexta-feira, 10, Craque Neto abordou a polêmica envolvendo a MC Pipokinha após ela desdenhar da profissão de professor durante uma live no Instagram. Revoltado, o apresentador e ex-jogador de futebol pediu para que os contratantes cancelassem os shows da funkeira.

Na fala, Neto frisou o respeito por qualquer gênero musical, mas repudiou atitudes como a da cantora. “Não tem uma tal de Pipokinha aí? Ela disse que cobra R$ 70 mil para ficar 30 minutos em um palco. Música é música irmão, respeito qualquer tipo, mas não respeito uma pessoa como esta”, disse.

Em seguida, o apresentador pontuou que a maioria dos professores sequer chegam ao piso salarial de R$ 5 mil, como Pipokinha havia dito. “Para ganhar, precisa dar aula em faculdade, em colégio particular, dar aula particular, e nos três períodos do dia”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No encerramento, o ex-ídolo do Corinthians afirmou que jamais a contrataria para alguma performance:



“Pelo seu talento, espero que você receba R$ 100 mil, R$ 200 mil. Não conheço nenhuma música sua. Mas, se eu fosse as pessoas que te contratam, jamais contrataria. Sabe por quê? Porque sem professor, não seríamos nada. O professor é a profissão mais importante do mundo. Sem eles, não tem médico, não tem eu, não tem cantora. Quem ensina não são as mães, são os professores. Você deveria saber disso.”

PAPO RETO E DIRETO!

Craque Neto criticou MC Pipokinha pelas declarações polêmicas sobre os professores e valorizou o trabalho dos educadores no país.#OsDonosDaBola pic.twitter.com/LZN18mADOd — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) March 10, 2023

Deboche

Na última semana, MC Pipokinha chamou a atenção de internautas depois de uma fã afirmar que foi repreendida por sua professora ao colocar um dos seus funks “proibidões” na sala de aula. A cantora rebateu dizendo que tinha pena da profissional e que “professor não tem o que fazer da vida”.

O Spotted Festival anunciou nessa quinta-feira, 9, que cortou a participação da MC Pipokinha do evento que está programado para o dia 5 de agosto em Natal (RN) por conta da declaração. Após outros dois cancelamentos de apresentações, a assessoria postou uma nota dizendo que a cantora "acabou sendo interpretada por alguns nichos de maneira equivocada".

“Neste sentido, cumpre esclarecer que a MC Pipokinha sob nenhuma hipótese, agiu com a pretensão de ofender uma classe tão importante para o crescimento do nosso país”

“De todo modo, a cantora vem, por meio da presente nota, formalizar a sua intenção de enfatizar a importância da classe de profissionais da educação, que, em sua opinião, merece ser melhor vista e, consequentemente, melhor remunerada”.

Sobre o assunto Quem é MC Pipokinha: polêmicas, proibidões e sucesso no TikTok

MC Pipokinha: cantora é criticada por vídeo de sexo oral

MC Pipokinha: proibidões, danças picantes e 1 milhão de ouvintes

Tags