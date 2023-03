Marrone compartilha novo rosto após procedimentos estéticos

Antes e depois de Marrone, da dupla com Bruno; cantor realizou seis procedimentos estéticos no rosto

O cantor sertanejo Marrone, da dupla Bruno & Marrone, compartilhou nas redes sociais o resultado dos procedimentos estéticos que realizou em seu rosto no início do mês de março. Na publicação feita no Story do Instagram, o músico comemorou estar de volta à academia após as cirurgias faciais.

“Estou na academia, ralando, voltando firme para vocês. Feliz da vida. Obrigado por tudo” A galera que esteve comigo nesse pós-operatório da cirurgia facial que eu fiz. Estou maravilhoso para vocês. Obrigado pela corrente positiva. Eu amo vocês!”, contou animado.

Marrone realizou cinco procedimentos de harmonização facial, sendo eles: lifting facial, blefaroplastia, otoplastia, lipoaspiração de papada e preenchimento labial. A cirurgia de rinosseptoplastia funcional e estética foi feita para corrigir um desvio no septo e favorecer a respiração, segundo informou o artista.



