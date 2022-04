Cearense faz sucesso com trends de dança junto com sobrinho de 1 ano; veja vídeo

Muitas pessoas estão aproveitando o espaço das redes sociais para arriscar e produzir conteúdos engraçados. Entre os que buscam se destacar na internet está Atila Ângelo, de 19 anos, que conseguiu viralizar com vídeos junto com o sobrinho Pedro Miguel, de 1 ano e 4 meses.

Com mais de 26 milhões visualizações no TikTok, o influenciador natural de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, já teve um vídeo compartilhado pela cantora Anitta. Em entrevista ao O POVO, Atila falou sobre sua trajetória nas redes sociais.

Um dos vídeos com mais visualização no perfil de Atila é com seu sobrinho. Os seguidores do jovem se divertem com os passos de dança que o influencer faz com o bebê, filho de Glória Maria, sua irmã, de 15 anos.

“Quando eu estou dormindo, ele pega a ring light, a peruca e vai arrastando até meu quarto.”, revela Atila, afirmando que a criança gosta de gravar vídeos.

Trajetória

Apesar da pouca idade, Atila enfrentou muitas dificuldades antes de conseguir encantar os seguidores ao lado de seu sobrinho. O jovem lembra que aos 16 anos se tornou chefe da casa, depois que a mãe, Maria do Socorro, de 50 anos, teve problemas de saúde.

“Há dois anos, no início da pandemia, minha mãe adoeceu e ficou impossibilitada de fazer o papel de dona de casa. Eu tive que me responsabilizar por ela e por minha irmã. A gente passou por muita muita coisa. (...) Tive que arrumar emprego na época e eu tinha 16 anos.”

Assumir a responsabilidade da casa impulsou Atila a produzir conteúdo para as redes sociais. O influenciador conquistou a simpatia do público ao compartilhar sua rotina, chegando a quase 900 mil seguidores no TikTok e 86 mil no Instagram.

“As pessoas foram chegando e gostando. As lojas começaram a entrar em contato para trabalhos, pois eles viam que um bom público me acompanhava.”

Na última semana, o jovem perdeu sua conta principal no TikTok. Enquanto não consegue recuperar o acesso, Atila segue usando uma conta reserva que já soma 14 mil seguidores.

Vídeos com a família



Atila lembra que sua irmã, mãe da criança, ficou apreensiva com a exposição de Miguel, mas agora apoia os vídeos. A avó também não aprovava a criação de conteúdo com a imagem Miguel. Hoje, ela até participa das gravações.

Para o influenciador, o incentivo para começar a produzir seu conteúdo foi a certeza de que estava fazendo algo maior. Atila garante que é realizado com seu trabalho e que se vê no futuro, não muito distante, conquistando mais pessoas e com estabilidade financeira.

O cearense ainda compartilha suas expectativas e diz que espera levar cada vez mais alegria ao seu povo. “No início de tudo, a minha maior inspiração foi a certeza de que eu gostava de atuar, gravar e dançar. Via que esse era o caminho certo e que jamais eu poderia desistir, pois eu fazia por amor.”

