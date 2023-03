Deusa ou Rainha Elizabeth? Fotógrafo registra 'rosto humano' em ondas de mar no Reino Unido

Foto de onda com rosto humano chama atenção de fotógrafo amador no Reino Unido

Ian Sprout, de 41 anos, conseguiu eternizar um momento bastante peculiar, depois tirar cerca de 4 mil fotos durante 12 horas em um farol no Reino Unido. O eletricista e fotógrafo amador capturou o momento exato de uma onda quebrando e tomando uma forma semelhante a um rosto humano.



A foto foi tirada no sábado, 25, no Roker Pier, em Sunderland, no nordeste da Inglaterra. Por meio das redes sociais, Ian se mostrou encantado com o registro capturado. O eletricista escreveu que o rosto na água poderia ser de uma deusa ou até mesmo de Rainha Elizabeth II.



Ian tem recebido retorno positivo sobre as fotos. Com a publicação no Instagram, diferentes internautas elogiaram a foto e algumas pessoas até chegaram a questionar se o registro não teria edição. "Uma das melhores fotos que já vi”, escreveu um usuário no perfil de Ian.

Veja foto





Fotografia como hobby



Em entrevista à BBC, Ian contou que ficou assustado no primeiro momento com a captura, mas depois encantado com o resultado alcançado. O eletricista contou que a fotografia é um hobby que vem o ajudando desde o período da pandemia de Covid-19.



"Eu precisava de algo em que pudesse encontrar minha paz, e descobri isso com a fotografia, porque você está simplesmente no momento e desliga sua mente de todo o resto”, disse Ian à BBC.



