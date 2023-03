Leo Picon dá unfollow em Richarlison após ser chamado de cunhado

O influenciador digital Leo Picon, irmão de Jade Picon, deixou de seguir o atacante Richarlison depois de uma brincadeira do camisa nove da seleção. Neste domingo, 5, o influencer passeava com a família no Rio de Janeiro quando postou um storye no Instagram e o jogador respondeu "E aí cunhado".

Jade teve romances com João Guilherme, Gui Araújo e Neymar, além de Paulo André, com quem se envolveu no Big Brother Brasil 2022.

O unfollow foi registrado por Leo que ainda ironizou com a pesquisa "espantando pombos" em referência ao apelido do jogador. Confira o comentário de Richarlison:

'Eai cunhado', escreveu Richarlison para Leo Picon (Foto: Reprodução)



