Enzo Celulari e Marina Ruy Barbosa reforçam suspeita de namoro

Postagens nas redes sociais reforçaram os boatos de uma possível relação entre o empresário Enzo Celulari, filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, e a atriz Marina Ruy Barbosa. O suposto novo casal compartilhou imagens da mesma paisagem e depois foi visto junto em outro clique.

Ao longo do fim de semana, Marina e Enzo publicaram na ferramenta de story do Instagram imagens de uma mesma paisagem e com ângulo semelhante, mas em diferentes iluminações: ele postou antes, na noite do sábado, enquanto ela compartilhou o conteúdo já no domingo.

Semelhança de paisagens postadas por Enzo Celulari e Marina Ruy Barbosa levantou suspeitas de namoro (Foto: reprodução / Instagram)



A semelhança das duas imagens chamou a atenção de fãs, que especularam que os artistas poderiam estar juntos. A atriz está solteira há três meses após encerrar namoro com o empresário Guilherme Mussi, enquanto Enzo teve último namoro em julho de 2021, com Bruna Marquezine.

Horas depois das postagens das imagens, tanto Marina quanto Enzo compartilharam o mesmo conteúdo, que comprovou que os dois de fato estavam no mesmo local. Os artistas republicaram um registro onde posam juntos com outros amigos.

A imagem foi originalmente postada pelo Relações Públicas Juan Moraes. Na repostagem de Marina, ela adicionou a legenda "Friends time", ou "tempo dos amigos" em português. Já Enzo apenas compartilhou o conteúdo.

