Wagner Moura atuará em Sinking Spring, nova série da Apple TV+

A série "Sinking Spring" será dirigida por Ridley Scott ("Alien" e "Casa Gucci") e está prevista para estrear na Apple TV+ no segundo semestre de 2023, com atuação de Wagner Moura

O ator Wagner Moura está escalado para participar da série "Sinking Spring", nova produção do diretor Ridley Scott (“Blade Runner”, “Alien”, “Gladiador” e “Casa Gucci”). A série estreará no serviço de streaming Apple TV+. O brasileiro substituirá o ator Michael Mando, que saiu do papel depois de problemas nos bastidores.

As informações foram divulgadas pelo site americano The Hollywood Reporter e, segundo o veículo, Mando foi demitido após um incidente no set. “Sinking Spring” ainda não tem data de estreia definida, mas a previsão é de ser lançada no segundo semestre deste ano. Moura contracenará com Brian Tyree Henry, de “Atlanta” e “Eternos”, que será o protagonista.

A série é baseada no livro “Dope Thief”, de Dennis Tafoya, e terá roteiro de Peter Craig (“The Batman”). No enredo, é apresentada a história de dois golpistas que entram em apuros depois de tentarem roubar uma casa. Eles se passam por agentes da DEA, setor da polícia americana que investiga crimes de tráfico de drogas. O objetivo é roubar uma casa no campo, mas a dupla acaba descobrindo, por acidente, o maior corredor de drogas da costa leste dos Estados Unidos.

Essa será mais uma produção internacional com participação de Wagner Moura, que, além de ter sido Pablo Escobar na série “Narcos”, foi Spider no longa-metragem “Elysium” (2013) e, mais recentemente, viveu um jornalista investigativo na série “Iluminadas” (2022), da Apple TV+.

