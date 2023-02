Véi da Havan usa Lei Rouanet para bancar peça sobre Silvio Santos

O empresário Luciano Hang, presidente das lojas Havan, usou dinheiro da Lei Rouanet para financiar a produção da peça de teatro “Silvio Santos Vem Aí”.

Narrando a trajetória do apresentador do SBT Silvio Santos, cerca de R$ 300.000 foram investidos pela Havan, com aporte da Lei Rouanet. As informações são de Edoardo Ghirotto, do Metrópoles.

A produção de “Silvio Santos Vem Aí” já recebeu R$ 4,9 milhões e estima-se que até o dia 30 de agosto levantará fundos da Lei Rouanet. Produzido pela Paris Ações Culturais LTDA, é previsto que a peça faça 96 apresentações durante quatro meses em São Paulo.

Silvio Santos, apresentador homenageado no espetáculo, possui relação próxima com Jair Bolsonaro. Seu genro, Fábio Faria, foi ministro da Comunicação durante o governo do ex-presidente.

Já Luciano Hang, conhecido como “véi da Havan”, foi um dos principais empresários a apoiar o governo bolsonarista.

A Havan já utilizou mais de R$ 27 milhões da Lei Rouanet em projetos culturais. Empresas que utilizam da lei recebem isenção fiscal no Imposto de Renda.



