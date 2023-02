Abrigo de animais compara Paul Rudd a "sósia" canina

Um abrigo de animais no Tennessee, Estados Unidos, viralizou nas redes sociais ao comparar as expressões faciais de um cachorro pastor-australiano com as do ator Paul Rudd, protagonista de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

O animal recebeu o apelido de “Pawl Ruff”, trocadilho com o nome do astro. A sua semelhança foi notada após uma colagem com fotografias de ambos, lado a lado, ser compartilhada no Twitter da cidade.

“Paul não tem Twitter, mas @AntMan tem. E honestamente, o que é mais heróico do que adotar um animal de estimação de um abrigo?”, postou o perfil da cidade de Collierville.

