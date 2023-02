Atriz Chloë Moretz revela torcer para time brasileiro; saiba qual

Brasileira de coração, a atriz norte-americana Chloë Grace Moretz declarou nesta quinta-feira, 16, que torce para o Cruzeiro Esporte Clube, time de Minas Gerais.

A revelação foi feita em entrevista para o Amazon Prime Video, durante a divulgação da série “Periféricos”, protagonizada por Chloë.

Para promover a mais nova produção da plataforma de streaming, a atriz de 26 anos de idade gravou vídeos especiais para os fãs. No direcionado aos brasileiros, a estadunidense confessou torcer para o Cruzeiro e acrescentou adorar o pão de queijo mineiro.

“Pão de queijo é a minha coisa favorita no mundo. É por isso que eu sigo o Cruzeiro. Com certeza, eu sou uma torcedora do Cruzeiro! Eu amo esse time”, admitiu a atriz conhecida pelos filmes “Kick-Ass: Quebrando tudo”, “A 5ª Onda” e “Se eu ficar”.

Na publicação compartilhada pelo perfil do Prime Video no Brasil, diversos comentários dos fãs da atriz e do time: “Chloe e Cruzeiro combinação perfeita!”, escreveu um seguidor.



