Cavaleiros do Zodíaco: filme live-action estreia no Japão em abril

Filme dos Cavaleiros do Zodíaco em live action ainda não tem data de lançamento no Brasil, mas estreia em abril no Japão

Um dos mangás de maior sucesso da década de 1980, "Cavaleiros do Zodíaco" ganha filme live-action com estreia marcada no Japão durante o mês de abril. O anúncio foi feito pela pela distribuidora Toei e confirma a previsão do site Kurumada que apontava o lançamento para o primeiro semestre de 2023. O filme ainda não tem data para chegar aos cinemas brasileiros.

Com direção de Tomasz “Tomek” Bagiski, "Saint Seiya: The Beginning", como o mangá é chamado no Japão, foi anunciado em 2017 com gravações encerradas em 2022. A expectativa é que a franquia continue após o primeiro filme, já que atores confirmaram contrato de pelo menos três outras produções.

O elenco conta com nomes como Mackenyu como Seiya; Madison Iseman como Saori (Sienna) Kido; Diego Tinoco como Ikki (Nero); Sean Bean como Mitsumasa (ou Alman) Kido; Famke Janssen como Guraad; e Nick Stahl e Mark Dacascos, com papéis ainda não divulgados.

Cavaleiros do Zodíaco

Escrito e ilustrado por Masami Kurumada, "Cavaleiros do Zodíaco" é uma série de mangá e anime de sucesso entre países da Ásia, Europa e América Latina. O mangá foi publicado pela primeira vez no ano de 1985 e inspirou o anime, que conta com 114 episódios.

A história se baseia em cinco jovens responsáveis por proteger a reencarnação da deusa de Atena, Saori Kido. Para a missão, contam com a energia interior e do cosmos, com armaduras inspiradas em constelações e na mitologia grega.

Confira o trailer:

