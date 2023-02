Harry Styles e Jennifer Aniston juntos? Atriz revela interesse

Harry Styles e Jennifer Aniston estão se conhecendo; atriz de "Friends" declarou ter interesse no músico britânico

A atriz Jennifer Aniston e o músico Harry Styles estão se conhecendo, é o que afirma o jornal britânico The Mirror. Segundo o tabloide, o casal está conversando desde o início de janeiro, após a Rachel de “Friends” assistir o show do cantor em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na ocasião, a calça do músico rasgou durante a apresentação de “Music for a Sushi Restaurant” - situação semelhante ao que ocorreu no show de São Paulo, em dezembro de 2022. Dessa vez, Jennifer Aniston estava na plateia e acompanhou todo o momento.

Ela comemorava junto com amigos famosos o aniversário de Ellen DeGeneres, famosa apresentadora estadunidense. Foi no programa de auditório de Ellen, em 2020, que Harry declarou que a atriz foi o seu primeiro “crush” famoso. Desde então, Harry e Jennifer têm trocado mensagens e estão se conhecendo melhor.

"Jennifer tem brincado com os amigos sobre com quem ela ficaria e teve uma conversinha sobre Harry. Ele cumpre todos os requisitos dela. É bem sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros", disse uma fonte próxima à atriz, em declaração ao The Mirror.

