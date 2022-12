Harry Styles: calça do cantor rasga em show em SP; veja vídeo

No penúltimo show da turnê “Love on Tour”, no Brasil, Harry Styles passou por um perrengue. Durante a apresentação de “Kiwi”, canção do seu álbum de estreia, a calça do cantor rasgou entre as pernas.

Logo em seguida, Harry improvisou e cobriu a parte da frente da calça com a bandeira LGBTQI+. A situação ocorreu no show de terça-feira, 13, no Allianz Arena, em São Paulo.

Vídeo: calça de Harry Styles rasga durante show em SP

parabéns harry rasgou a roupa @harrystyles #harrystyles #loveontour #LOT pic.twitter.com/2zi9P8Gbgu
December 14, 2022

O último show de Harry Styles no Brasil aconteceu na noite desta quarta-feira, 14. O músico também passou por Curitiba e Rio de Janeiro.

