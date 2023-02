Claudia Leitte rebate 'rivalidade' com Ivete: 'A gente se entende'

Lançando parceria com Ivete Sangalo para o Carnaval 2023, Claudia Leitte abordou boatos históricos de suposta rivalidade com a colega do axé

Duas das principais divas do axé no Brasil, Claudia Leitte e Ivete Sangalo foram alvos ao longo das últimas décadas de inúmeros boatos de uma suposta rivalidade. Em 2023, as duas cantoras estão lançando a parceria "Bolo Doido", que compõe o álbum "REAL VERSO - Lado A", de Claudia. A ex-vocalista da banda Babado Novo definiu ao Gshow, na promoção do novo trabalho, as fofocas como "sem sentido".

Segundo Claudia, a conexão entre as duas artistas é "muito única". "Tem química no relacionamento da gente. E é muito legal poder usufruir disso. Outrora, não foi. Havia muita interferência, muita gente metendo o bedelho, falando coisa", rebateu.

"Hoje em dia eu consigo entender. Tem gente que não tem o que fazer e vive dessa energia, o que é uma perda de tempo”, seguiu a cantora. Nas redes sociais, as artistas têm trocado comentários de apoio. Na postagem mais recente de Claudia, Ivete respondeu: "Bom carnaval! Arrase muito!"

O lançamento da faixa coroa o relacionamento de respeito e parceria entre ambas. "REAL VERSO - Lado A" foi lançado na sexta, 10, e já está disponível nas plataformas. Na mesma entrevista, Claudia ressaltou que a faixa "Bolo Doido" foi escrita no início da pandemia e já era pensada como uma parceria com Ivete.

"Imaginei que ia fazer com Ivete no meu show de celebração dos meus 20 anos (de carreira). Mas não rolou pela pandemia. Ivete, nessa música, eu sonhei, desejei e a recebi com todo amor em uma música que acho que tem a ver com as duas”, afirmou.

