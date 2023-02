Hogwarts Legacy: Novo jogo de Harry Potter terá personagem trans

Um dos jogos mais aguardados do ano segundo na lista do "The Game Awards", o RPG inspirado no universo Harry Potter, "Hogwarts Legacy", tem lançamento marcado para esta sexta-feira, 10. Entre as novidades em relação aos livros, Sirona Ryan é a primeira personagem trans da franquia. O fato contrasta com a versão original feita por J.K. Rowling, autora dos livros, acusada ter posicionamentos transfóbicos.

No jogo, Sirona Ryan é dona do pub Três Vassouras, na vila de Hogsmeade. No local, um jogador conversa com ela e as pessoas ao redor finalmente percebem que “na verdade era uma bruxa, não um bruxo”, por se tratar de uma personagem transgênero.

A criação contrasta com as declarações da autora J.K. Rowling, acusada de transfobia por declarações nas redes sociais. “J. K. Rowling não está envolvida na criação do jogo”. consta no site oficial de Hogwarts Legacy. “Enquanto permanecem fiéis à visão original de J. K. Rowling, os desenvolvedores da Portkey Games traçam um novo território criando novas maneiras para os fãs mergulharem no Mundo Mágico”.

J.K. Rowling e as acusações de transfobia

A polêmica teve início quando J.K. Rowling criticou o uso da expressão "pessoas que menstruam" em uma matéria jornalística, termo adotado para contemplar homens trans. Depois de criticada, a autora argumentou em defesa do sexo biológico.

"Se sexo não é real, não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. Se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade", escreveu seu perfil no Twitter.

Lançado nesta sexta, 10, "Hogwarts Legacy" estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. O jogo chega para PS4 e Xbox One dia 4 de abril, e Nintendo Switch em 25 de julho.

