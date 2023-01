Playstation VR 2 terá até 30 jogos no catálogo até março de 2023

A PlayStation está prestes a lançar o ansiosamente aguardado PS VR2, sua nova versão de realidade virtual, no dia 22 de fevereiro. A empresa japonesa recentemente revelou mais 13 jogos que estarão disponíveis na plataforma no lançamento, com mais de 30 novos títulos a serem lançados até março de 2023. Alguns desses jogos já foram anunciados anteriormente, enquanto outros estão sendo revelados ao longo deste ano.



Entre os jogos que estarão disponíveis no dia do lançamento estão Gran Turismo 7, Resident Evil Village, No Man's Sky e Horizon Call of the Mountain, jogos de franquias consagradas no mundo dos games. Esses jogos já são populares entre jogadores de outros consoles e prometem ser um sucesso também no novo acessório.



A PlayStation também está oferecendo jogos que combinam experiências reais e divertidas. Por exemplo, o jogo exclusivo de realidade virtual Kayak VR: Mirage permite que os jogadores explorem locais geográficos ao redor do mundo, desde navegar nas geleiras da Antártica até nadar com golfinhos na Costa Rica ou enfrentar tempestades na Noruega. Outros jogos notáveis incluem Before Your Eyes, onde os jogadores podem influenciar o final da história, NFL Pro Era, onde os jogadores podem se tornar estrelas da liga de futebol americano, e Pavlov VR, onde os jogadores lutam contra zumbis.



Abaixo está a lista completa de títulos que serão lançados para o Playstation VR2 até março deste ano, retirada diretamente do blog da marca:



After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Edition (Survios, janela de lançamento)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, janela de lançamento)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (por meio de atualização gratuita para a versão de PS5 de GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, compra inclui as versões para PS VR e PS VR2)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., upgrade gratuito para PS VR2)

No Man’s Sky (Hello Games, janela de lançamento)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, atualização gratuita).

Puzzling Places (Realities.io, atualização gratuita)

Resident Evil Village (Capcom, por meio de atualização gratuita para a versão de PS5 de RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, atualização gratuita)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, janela de lançamento)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, atualização gratuita)



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.



