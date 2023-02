Review: Forspoken

Há dois anos, o público gamer foi apresentado ao Project Athia, um título completamente novo, distribuído pela renomada Square Enix e desenvolvido pelo estúdio Luminous Productions, responsável por Final Fantasy XV. Apesar de alguns especularem que Athia poderia ser uma nova adição à série Final Fantasy, outros acreditavam que seria apenas uma demonstração da capacidade gráfica do Playstation 5. Project Athia virou Forspoken e, apesar de trazer consigo um pouco do DNA da principal franquia de RPG da Square Enix, alguns problemas evidenciados desde o começo de sua aventura ofuscam o potencial de seus sistemas de combate e travessia únicos e inspiradores.



No game, o jogador controla Frey Holland, uma jovem órfã, que é levada de Nova York para um estranho novo mundo chamado Athia por um bracelete mágico falante, chamado Cuff. Ao chegar em Athia, Frey se depara com um mundo em caos. Isso porque as quatro feiticeiras governantes (conhecidas como Tanta) foram corrompidas por uma presença misteriosa chamada "o Rompimento". Frey, no entanto, apresenta uma imunidade ao Rompimento, e imediatamente os habitantes de Athia a veem como a heroína lendária que pode salvá-los. Diante da necessidade de encontrar um caminho de volta para sua casa, Frey se vê obrigada a ajudar os moradores de Athia a curar o mundo e assim encontrar sua rota de volta para casa.



Uma das características mais impressionantes de Forspoken é o mundo de Athia, excepcionalmente bem desenvolvido e interessante. A parceria entre os roteiristas Garry Whitta (Rogue One) e Amy Hennig (Uncharted) criou um mundo rico em detalhes e profundidade, o que faz com que o jogador se sinta imerso em um mundo novo, porém cheio de significado. O senso de construção de mundo é tão forte que as revelações inevitáveis que surgem ao longo da história trazem um impacto ainda mais significativo e emocionante.



Infelizmente, a qualidade e o cuidado presentes no mundo do game não estão inteiramente presentes em sua protagonista. A forma como Frey é caracterizada deixa muito a desejar. Há momentos em que ela é uma protagonista simpática, especialmente nas primeiras horas, mas em outros momentos, ela age de maneira mesquinha e genuinamente má e sem motivo. Ela eventualmente melhora conforme a história avança, suas inúmeras "piadinhas" ao estilo dos filmes da Marvel não deixam de irritar em nenhum momento. A diferença entre arrogância e confiança é tênue, e Frey frequentemente confunde uma coisa com a outra.



O mundo de Forspoken é vasto, com atividades e listas de tarefas para concluir. É um verdadeiro parque de diversões, projetado do zero para complementar perfeitamente as habilidades únicas de Frey e como ela se move com os poderes concedidos por Cuff. Mas, se você já jogou qualquer jogo de mundo aberto lançado nos últimos dez anos, provavelmente já tem uma boa ideia de como Forspoken é estruturado e onde ele acaba, novamente, deixando a desejar.



Felizmente, o sistema de travessia de Forspoken acerta em cheio em oferecer fluidez e velocidade na movimentação pelos enormes espaços abertos do jogo. Com o aperto de um botão, Frey pode se mover rapidamente por meio de um sistema de parkour movido à magia chamado "Flow" para cobrir grandes distâncias em pouco tempo. Ela pode evitar inimigos, fazer acrobacias, surfar na água e até mesmo se agarrar a novas alturas com sua magia. É um senso de velocidade e liberdade como nenhum outro que já vi em um jogo.



Em resumo, Forspoken é uma boa opção para aqueles que apreciam jogos com enredos profundos e mundos divertidos de explorar. O mundo de Athia é excepcionalmente bem desenvolvido e repleto de significado. Lamentavelmente, o jogo peca pela protagonista que não é nem de perto tão inspiradora ou admirável quanto o mundo e o enredo à sua volta.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



