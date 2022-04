Mofo nas roupas: confira dicas de como remover e evitar manchas

Com o período chuvoso deste início de ano, é comum o aparecimento de mofo. Causado por fungos, ele costuma se proliferar em ambientes úmidos e escuros, para o caso de roupas e móveis o problema pode ser resultado de um guarda-roupa pouco arejado. Se não for resolvido, pode-se perder os utensílios para o bolor.

Saiba como evitar o aparecimento de mofo nas roupas

A especialista em cuidados com a casa, Flávia Ferrari, pontuou cuidados para prevenir o surgimento de mofo nos tecidos. No caso das peças de roupas, a home expert detalha que “o problema pode se dar devido o guarda-roupa ser pouco arejado, por guardar roupas molhadas ou ainda de deixá-las por um longo período em outro lugar antes da lavagem”. Assim, é preciso tomar cuidados, como:

- Posicionar o guarda-roupa em um espaço que alcance a luz solar e deixar suas portas abertas ao menos uma vez por dia. Isso serve para deixar que o ar entre no espaço, evitando o acúmulo de umidade;

- Não encostar o móvel utilizado para armazenar as roupas diretamente encostado na parede. O ideal é manter uma distância de, ao menos, dois centímetros;

- Deixar as prateleiras e gavetas organizadas;

- Não guardar peças molhadas ou úmidas. Caso as roupas estejam molhadas por conta da chuva, é importante colocá-la para lavar no máximo até o dia seguinte;

- Sempre que possível coloque as roupas ao sol;

“A regra de ouro é clara: quanto antes virmos a mancha, conseguimos retirar e, quanto antes retirarmos, melhor!”, afirma a especialista.

Dicas de como tirar o mofo das roupas



1. Água sanitária com açúcar

Flávia Ferrari passa a receita da solução que constatou ser a mais eficiente na remoção de manchas de mofo nas peças de roupa. Para produzir, utilize 1 xícara de açúcar em 1 litro de água sanitária e deixe a peça mofada de molho na mistura por meia hora. Em seguida, pode-se enxaguar e lavar normalmente.

A especialista ressalta a importância de um teste prévio no tecido em que a receita será utilizada para evitar desbotamento ou danificação da roupa. “Em 90% dos casos a peça não desbota com essa mistura, mas, antes de colocar a peça toda na bacia, faça um teste em uma pequena parte da roupa/ toalha”, explica.



Porém, atenção: o uso da exclusivo da água sanitária (sem açúcar) deve ser aplicado somente em peças brancas, pois – apesar de ser uma forma prática de tirar manchas – ele também serve para tirar a cor.

2. Leite fervido



A empresa de eletrodomésticos Cônsul recomenda em seu site que, para tecidos mais sensíveis, o leite fervido pode ser uma alternativa simples e eficaz para remover o mofo. Para isso, basta esquentar um pouco de leite e aplicar no tecido afetado. Depois, deve-se esperar até que a peça clareie e colocar para lavagem.



Caso as peças sejam coloridas e delicadas, além do leite poderá ser adicionado um pouco de vinagre na água da lavagem para garantir que as manchas sumam.

3. Vinagre de álcool branco



Para peças muito delicadas, como é o caso das roupas de couro, que costumam passar muito tempo guardadas, o portal da home expert Flávia Ferrari indica ainda a mistura de vinagre de álcool branco e água.

Para isso, coloque os ingredientes em partes iguais, misture e coloque em um borrifador. Logo em seguida, aplique a mistura em um pano macio e, com esse pano, passe a mistura na peça de couro. Depois, deixe-a secar bem.



4. Bicarbonato de sódio



Outra dica, contra manchas mais difíceis de remover, é o uso de uma colher de chá de bicarbonato de sódio para cada um litro de água quente. Logo após, deixe a peça de molho na mistura ou ainda coloque uma xícara de bicarbonato de sódio diretamente na máquina de lavar e, em seguida, adicione os outros produtos usados para lavagem.

