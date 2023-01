Todo mundo vai namorar em 2023? Saiba que signo terá sorte no amor

Ainda durante a campanha para presidente do Brasil, o então candidato Lula prometeu: “Um homem sem amor não é nada. No meu governo, tudo mundo vai namorar". Pra saber se o agora presidente eleito estava certo, o Vida&Arte pergunta: O que será que os astros estão preparando para cada signo no campo do amor? Qual signo vai se apaixonar? Qual signo vai casar? E qual signo terá uma desilusão amorosa?

Descendente de ciganos, Phelippe Colle revelou para o Vida & Arte a previsão do amor para cada signo em 2023. Confira!

Horóscopo 2023: Qual a previsão de cada signo para o amor em 2023?

Áries

Será um período em que o ariano vai se apaixonar muito fácil, o que pode ser prejudicial se a pessoa não souber separar quem quer apenas curtir, de quem quer algo sério.

Touro

O taurino tem medo de se entregar e tende a ficar preso nas aventuras. Isso o fará perder a oportunidade de viver o grande amor.

Gêmeos

2023 é um período para cuidar de si e expandir seu amor-próprio. Por estar em um ano de evidência, o geminiano vai atrair paqueras que estarão apenas de passagem.

Câncer

Em 2023, o canceriano receberá uma ajudinha dos astros e terá o ano para encontrar o amor da sua vida, se apaixonar perdidamente e se entregar.

Leão

2023 não é um ano muito positivo para o leonino no campo amoroso, pois existe uma chance enorme deles caírem na lábia de traidores.

Virgem

Em 2023, o virginiano tem uma tendência a reencontrar amores do passado ou ex-contatinhos que haviam se distanciado e iniciar uma relação com eles.

Libra

No novo ano, o libriano tende a se separar do seu amor por não saber lidar com as crises de maneira sábia e tranquila. Para evitar isso, é preciso manter a cabeça fria.

Escorpião

Em 2023, o escorpiano estará com seu poder sedutor nas alturas e será um ano excelente para suas aventuras sexuais. Porém, muito cuidado para não se iludir na lábia dos mentirosos.

Sagitário

O sagitariano iniciará uma nova relação ou irá oficializar uma já existente. É um ano de extrema mudança neste sentido, principalmente com a possibilidade de gravidez.

Capricórnio

Em 2023, o capricorniano pode sofrer pela falta do amor que se foi e será preciso se curar antes de iniciar uma nova relação.

Aquário

O aquariano terá tendência a se envolver com alguém controlador ou abusivo, por isso, antes de se abrir, verifique as reais intenções da pessoa e saia fora no primeiro sinal de toxicidade.

Peixes

Já para o pisciano, o novo ano será de novos começos ou finalizações, e eles poderão escolher se querem ou não se envolver com alguém de forma séria ou ter somente aventuras.

Horóscopo 2023: Quais os signos que terão maior sorte no amor?

Câncer e Touro.



