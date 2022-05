Cauã Reymond chama polícia após se incomodar com festa de ex-BBB Bárbara

No último sábado, 7 de maio, Cauã Reymond acionou a polícia após se incomodar com o barulho feito por vizinhos durante uma festa. Quando a PM chegou até o local, quem foi conversar com os policiais para resolver o conflito foi a ex-BBB Bárbara Heck.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash, o ator ligou para a polícia e por volta das 22h30 chegou até o local da festa acompanhado pelos agente de segurança, pedindo que os responsáveis abaixassem o som ou parassem o evento. A informação foi confirmada pela ex-BBB.

Ao perceber que se tratava do ator, Bárbara "achou engraçado" no momento. Ela explicou que uma dupla estava cantando ao vivo no evento e não imaginou que estaria incomodando outras pessoas porque, para ela, o som não estava muito alto. “Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa. Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa. Cauã foi muito educado”, declarou.

O colunista ainda disse que uma convidada chegou a relatar o incômodo de outras pessoas presentes na festa pela maneira como o ator teria lidado com a situação, já que para eles ainda não estava tão tarde e acreditavam que teria sido melhor se o ator tivesse feito o pedido diretamente ou comunicado o incômodo ao porteiro, sem precisar acionar a polícia.

