Cauã Reymond interpreta personagem 23 anos mais novo e vira meme

A nova telenovela das 21h, "Um Lugar ao Sol", estreou nesta segunda, 8 de novembro. A obra marca o retorno da exibição de produções inéditas no horário nobre, após a interrupção de filmagens, devido a pandemia de Covid-19. No entanto, o lançamento já foi alvo de críticas do público. O ator Cauã Reymond, de 41 anos, interpretou, no primeiro episódio, os gêmeos de 18 anos. Para o público, a diferença de idade foi notória.



Os irmãos Christian e Renato são os protagonistas da trama, ambos interpretados por Cauã. Os personagens perdem a mãe no parto e o pai, sem condições financeiras de criar os filhos, entrega um deles para uma família e o outro é encaminhado a um abrigo. A novela inicia com os irmãos aos 18 anos e irá percorrer a trajetória desses gêmeos que cresceram separados.

O primeiro capítulo repercutiu nas redes sociais e gerou muitos memes entre os internautas, que não aprovaram o fato de Cauã ter interpretado os papéis aos 18 anos. Muitos comentários sugeriam que as cenas em que os personagens eram mais novos deveriam ter sido interpretadas por Matheus Abreu, que já atuou como uma versão mais jovem de Cauã na minissérie "Dois Irmãos".

Confira a repercussão no Twitter:



Cauã Reymond interpretando um mlk de 18 anos?



Não devia botar Matheus Abreu para essas cenas?



Ele interpretou um personagem jovem de Cauã Reymond em Dois Irmãos.#UmLugarAoSol pic.twitter.com/8j5KQqMP5D — Elsa Corinthiana #RIPMariliaMendonca (@ElsaCorinthiana) November 9, 2021

Cauã Reymond fazendo um personagem de 18 anos #UmLugarAoSol pic.twitter.com/0lRKgc9PyQ — Bárbara Sacchitiello (@basacchitiello) November 9, 2021

