Noah Schnapp, o Will de Stranger Things, assume ser gay

Conhecido por interpretar Will Byers, na série original da Netflix “Stranger Things”, Noah Schnapp assumiu a sexualidade nas redes sociais. A revelação foi feita nesta quinta-feira, 5, em vídeo publicado no seu perfil do TikTok.

"Quando eu finalmente contei para meus amigos e família que era gay depois de passar 18 anos no armário e tudo que eles disseram foi: 'nós sabemos’”, escreveu Noah no vídeo. Na publicação, que já atingiu mais de 7 milhões de visualizações, os seguidores da Noah comentaram surpresos com a revelação: “Meu Deus, como assim? Perfeito!”, comentou uma fã. “Orgulho de você!”, escreveu outra.

Na legenda do vídeo, Noah também escreveu que é “mais parecido com Will do que imaginava”. Em meados de julho de 2022, o ator revelou à revista Variety, que seu personagem na série da Netflix era gay e que estava apaixonado por seu melhor amigo Mike (interpretado por Finn Wolfhard).



@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

