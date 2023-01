Gata de Taylor Swift tem patrimônio avaliado em R$ 523 milhões

Ocupando terceiro lugar no ranking de pets mais ricos do mundo, Olivia Benson, gata de Taylor Swift, possui patrimônio avaliado em R$ 523 milhões

Você conhece algum gato milionário? De acordo com o site The Ultimate Pet Rich List, que apresenta ranking dos pets mais ricos do mundo, Olivia Benson - gata da cantora Taylor Swift - ocupa o terceiro lugar na lista mundial e tem patrimônio de US$97 milhões (R$ 523, 7 milhões).

Olivia Benson não é apenas a herdeira de Taylor Swift. A gata acumula seu dinheiro porque “trabalha” como influenciadora nas redes sociais e fez participação em diversos clipes da cantora.

Além disso, ela criou a própria marca de mercadorias e teve participações especiais em diversos anúncios de grande orçamento, como Diet Coke e Ned Sneakers.

Conheça o 1º e o 2º lugar no ranking

Acima de Olivia, apenas dois pets. Gunther VI, cachorro da empresa Gunther Corporation que acumula US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões). O cão é investidor de diversas ações e imóveis; recentemente vendeu por US$ 29 milhões (R$ 156,5 milhões) uma mansão que já havia sido propriedade de Madona.

Em segundo lugar na lista, a felina Nala Cat, que é influenciadora digital e possui patrimônio líquido avaliado em US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 540 milhões).

