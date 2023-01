Cachorro pula em frente a TV ao ver cadela de Lula; veja vídeo

A tutora do cachorro brincou que a reação do animal foi devido a "representatividade" por ter uma cadela durante a posse de Lula

A cadela Resistência do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de sua esposa, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, chamou atenção nas redes sociais após subir a rampa do Palácio do Planalto durante a cerimônia de posse, realizada no último domingo, 1º de janeiro. No mundo canino, a cadela também chamou atenção. Uma internauta compartilhou um vídeo mostrando a reação do seu cachorro ao ver Resistência na TV.

Sentado no sofá, o animal de estimação assistia atento à transmissão da posse de Lula. Quando apareceu em foco a imagem da cadela de Lula, o cachorro começou a latir. Em seguida, ele foi para a frente da TV e começou a pular, sem tirar os olhos de Resistência. "Representatividade importa demais", brincou Adriane ao compartilhar o vídeo no Twitter.

O momento em que o Presidente Lula sobe a rampa do Planalto repercutiu nas redes sociais por trazer representantes da diversidade do povo brasileiro, incluindo negros, criança, pessoa com deficiência e o cacique Raoni, representante dos povos indígenas.

Confira a reação do cachorro:

Conheça Resistência, cadela de Lula e Janja

A vira-lata Resistência Lula da Silva foi adotada em Curitiba pela primeira-dama Janja, após ser encontrada no acampamento em frente à superintendência da Polícia Federal dias após a prisão de Lula. Inicialmente, a vira-lata era cuidada pelos apoiadores do presidente que se mantiveram no local durante os 580 dias da prisão.

Até que em julho de 2018, Resistência ficou doente e precisou ser internada por uma semana. Com isso, Janja decidiu adotar a cadela. A sociólogo contou ao então namorado Lula sobre a adoção através de uma carta. O político só conheceu o animal em novembro de 2019, após sair da cadeia.

