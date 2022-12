Sandra Annenberg homenageia o marido Ernesto Paglia após saída da Globo

Os dois profissionais estão casados há 28 anos e têm uma filha de 19 anos; ao longo do texto, Sandra ressaltou qualidades do jornalista

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg publicou na última segunda-feira, 26, um texto em homenagem ao marido, Ernesto Paglia. O jornalista foi demitido da Globo após 43 anos na emissora. Na publicação, Annenberg lembra do primeiro contato com Paglia, destaca as qualidades do jornalista e declara seu amor pelo companheiro.

“Há 30 anos, fui convidada pra ser apresentadora do Fantástico, ainda fazia faculdade e o diretor do programa falou: 'Você precisa aprender a fazer reportagem, vai acompanhar o melhor repórter da TV brasileira’. Assim o fiz. Segui a missão à risca e assim o faço até hoje”, introduziu Sandra Annenberg.

Os dois profissionais estão casados há 28 anos e têm uma filha de 19 anos. Ao longo do texto, ela ressaltou qualidades do jornalista, como “o jeito com que trata a equipe, a maneira com que se relaciona com os entrevistados, o namoro que tem com a câmera e o texto único” para televisão.

“Sacadas geniais e a capacidade sem igual de transformar qualquer tema - do mais complexo ao mais simples - em algo gostoso de ver, com inteligência, humor e elegância. É generoso, adora dividir tudo o que aprendeu nas reportagens com a família e os amigos. Quando volta de uma viagem, as aventuras recheiam a mesa, sempre tem tanta coisa pra nos contar e os olhos sempre a brilhar!”, prosseguiu.

Do tempo em que Paglia esteve na Globo, Sandra relatou ter tido “o prazer, o privilégio e a honra” de dividir 32 anos. "Tenho um orgulho de ser sua mulher que não cabe em mim! A admiração é do tamanho do amor que sinto por você! Parabéns pela sua trajetória”, disse em outro trecho.

“Você é o maior contador de histórias que conheço. E agora a sua história entra pra história de todos nós. Mas a nossa história continua, ainda há muitas pra escrever e sempre juntos! Sou a sua maior fã! Te amo! Sua, sempre!”, finalizou.

Nos comentários da publicação, outros jornalistas da Globo e também artistas manifestaram apoio a Paglia e exaltaram a carreira do profissional. “Ernesto será sempre ícone absoluto do telejornalismo”, disse o jornalista e apresentador César Tralli. “Um gênio. Sou fã”, disse a jornalista e apresentadora Ana Paula Araújo. “Sua voz é de sabedoria”, pontuou o ator Rodrigo Lombardi.

A saída de Ernesto Paglia

A última reportagem de Ernesto Paglia na TV Globo foi ao ar no último domingo, 25, sobre uma viagem em que o jornalista relembrou a Guerra das Malvinas, em 1982. Hoje com 63 anos, ele passou mais de quatro décadas na emissora. O anúncio da saída de Paglia foi repercutido em um comunicado interno feito pelo diretor geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel.

O pronunciamento, ao qual o site Notícias da TV teve acesso, exaltava “o ciclo de um repórter brilhante” e “referência” para todos da Globo. “Deixará um legado irretocável”, afirmou Kamel. Em sua carreira, Ernesto Paglia cobriu eventos como a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, as Diretas Já e oito Copas do Mundo.



